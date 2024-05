Sviluppo dell’Orvietano: "Si guardi oltre il turismo"

"Il forte invecchiamento della popolazione orvietana potrebbe presto produrre come contraccolpo una profonda riduzione dei consumi in alcuni settori, ma soprattutto il turismo è poco dinamico". È questa la sintesi di uno studio sulle sviluppo economico di Orvieto elaborato dall’associazione “Cittadinanza territorio sviluppo“. Antonio Rossetti, presidente del Comitato scientifico di Cts spiega che "il cambiamento demografico potrebbe ridurre i consumi in settori come la ristorazione e l’alloggio afavore di un incremento di consumi su abitazione e sanità; ciò rende urgente un ripensamento delle strategie di sviluppo economico e di fornitura dei servizi pubblici per assecondare il differenziale con l’offerta privata". È però soprattutto la monocultura incentrata sul turismo che rappresenta una vera spada di Damocle per il futuro della città. "Sebbene il settore turistico dopo la fase covid abbia mostrato, a livello nazionale, una buona ripresa della redditività, localmente non si è dimostrato altrettanto dinamico – sottolinea ancora il presidente del comitato scientifico di Cittadinanza territorio e sviluppo –. L’analisi suggerisce che il turismo, nonostante sia vitale, non dovrebbe essere l’unico fulcro dello sviluppo economico di Orvieto" dice Rossetti.

Lo stesso economista raccomanda un approccio diversificato allo sviluppo economico che integri il settore turistico con altre industrie ad alto valore aggiunto, per rispondere meglio alle esigenze demografiche in evoluzione e per promuovere uno sviluppo sostenibile. "Dobbiamo guardare oltre il turismo e valutare investimenti in settori che possono sostenere la crescita economica complessiva e la qualità della vita a Orvieto" afferma Rossetti. L’economia turistica è oltretutto fortemente ciclica ed è soggetta a fasi di crisi come ha dimostrato la pandemia, ma come può avvenire anche a causa di altri eventi di carattere internazionale. La necessità di superare il turismo come unica prospettiva economica è stata spesso ribadita da vari studi effettuati nel tempo da Cts.

Cla.Lat.