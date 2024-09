Svegliati nella notte dall’incendio, distrutta la cucina

Castel Giorgio (Terni), 16 settembre 2024 – Appartamento in fiamme a Castel Giorgio. La squadra dei vigili del fuoco di Orvieto è stata chiamata per un incendio che ha interessato la cucina al piano terra di una abitazione privata in via della Chiesa.

Gli stessi residenti hanno dato l'allarme, svegliati verso le 2,30 da rumori provenienti dalla stanza. L'incendio, sviluppatosi probabilmente per cause elettriche, ha completato distrutto un locale cucina risparmiando il resto della casa. Sul posto anche i carabinieri.