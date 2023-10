Svaligiata una villa in zona isolata. Torna l’incubo della banda dei furti

Tornano i colpi nelle case isolate. Dopo un periodo di relativa calma che aveva fatto seguito all’impennata di furti nelle abitazioni che si era registrata dalla primavera all’estate, l’incubo di una banda specializzata torna a farsi concreto. L’ultimo episodio ha visto nel mirino una villa nella zona del Tamburino che è stata visitata dai ladri poche notti fa. I malviventi hanno agito in piena tranquillità sia perché la casa si trova in una zona piuttosto isolata, sia sopratutto perché i proprietari, di Terni, erano assenti dal momento che vi risiedono solo saltuariamente. I ladri hanno forzato le finestre, procurando danni notevoli, e portato via vari oggetti di valore. La questione sicurezza è di stretta attualità anche per quanto riguarda il ripetersi continuo di danneggiamenti alle auto in sosta nel centro storico da parte dei vandali. Un fenomeno che pare inarrestabile e che continua a provocare preoccupazioni negli automobilisti. Gli ultimi casi si sono verificati pochi giorni fa. Dopo lo sfondamento di alcuni lunotti posteriori di auto in sosta vicino al parcheggio di foro Boario, si sono registrati altri danneggiamenti di specchietti e fiancate. Della necessità e della volontà di incrementare il numero delle telecamere attive ha parlato intanto il nuovo comandante della polizia municipale Alessandro Leone che annuncia anche una maggiore collaborazione con le forze dell’ordine. Rispondendo al consigliere del Pd Federico Giovannini, il sindaco Roberta Tardani parla invece del potenziamento dell’illuminazione: "Abbiamo avviato con Hera la riqualificazione dell’illuminazione pubblica di tutti i quartieri e le frazioni, eccetto il centro storico, che prevede non solo la sostituzione con lampade a led ma anche l’implementazione dei punti luce. Ora partiranno i lavori. Non credo che i vandalismi dipendano dall’illuminazione ma da altro".

Cla.Lat.