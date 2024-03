Supermercato & altri negozi. Nuovo parco commerciale all’ingresso di Bastia Umbra

Nuovo parco commerciale, in Piazza Pirandello, all’ingresso della città: è stato aperto ieri e propone un nuovo supermercato Coop e altre sette attività, alcune delle quali non presenti finora come Upim, Scarpamondo, Calliope, Pepco, Ipergioie. Intervenuti, al taglio del nastro, Antonio Bomarsi, presidente del Gruppo Coop Centro Italia e Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra. "Questo di Bastia è un investimento fortemente voluto da molto tempo dai soci della cooperativa che, finalmente, vede dopo tanti anni la concreta realizzazione – ha detto Bomarsi –. Nel nuovo punto vendita troverete l’innovazione delle più moderne realtà distributive abbinata ai valori che da sempre contraddistinguono Coop: la convenienza, la tutela ambientale e l’attenzione al territorio. Un punto vendita della cooperazione tra consumatori al servizio della comunità tutta". "Questo parco commerciale è frutto della proficua sinergia di intenti tra pubblico e privato per dare un volto nuovo a Bastia, grazie al recupero di parte della memoria storica della città – ha sottolineato Lungarotti –. È stato un percorso molto lungo, partito nel 2009 e passato per diverse amministrazioni: oggi però possiamo dire che i sacrifici passano mentre i benefici restano, grazie davvero a Coop per questa opportunità". Il supermercato è anche il primo punto vendita Coop dell’Umbria "autism-friendly", pensato per facilitare la fruizione e il momento della spesa per soggetti affetti da disturbo autistico, attraverso la regolazione acustica-luminosa, l’utilizzo di una segnaletica dedicata e tante altre accortezze.