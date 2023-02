SuperEnalotto, caccia al vincitore: “Qui sia residenti che clienti di passaggio”

Città di Castello (Perugia), 17 febbraio 2023 – “No, non sappiamo chi è il nuovo milionario e al momento nessuno si è fatto vivo, ma anche se lo avessimo saputo non avremmo mai rivelato il suo nome!”.

Sorridono e sono felici i titolari del Golden Caffè a Promano, zona sud del comune di Città di Castello, provincia di Perugia. Da giovedì questo bar con annessa tabaccheria-edicola e supermercato è balzato agli onori della cronaca nazionale: qui infatti è stata giocata una delle 90 quote al Superenalotto con le quali è stato realizzato il «6» da 371 milioni di euro.

Ogni singola quota vale 4 milioni e 100 mila euro circa.



"Il sistema di 90 quote da 5 euro - spiega il titolare Pier Paolo Castellani - è stato giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal: questo non è il gioco che va per la maggiore qui da noi, rispetto ai Gratta e Vinci o ad altre lotterie. Tuttavia da quando il montepremi era così ricco, 371 milioni e il 6 mancava dal 22 maggio del 2021, c’è stato un interesse maggiore…».



Non si sa dunque se il vincitore sia una persona che risiede in zona "anche perché molti dei nostri clienti vivono da queste parti - conferma ancora Castellani - ma serviamo anche utenti di passaggio: diversi lavoratori delle aziende del posto ad esempio vengono per il pranzo. Speriamo che chiunque sia, prima o poi si faccia vivo e si ricordi di noi!” conclude Castellani insieme alla sorella, mentre il telefono del bar squilla in continuazione tra clienti che si complimentano, giornalisti e curiosi: “Da quando stamattina abbiamo appreso della vincita – conclude - siamo stati circondati da un’onda di interesse e felicità”.