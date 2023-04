Suor Chiara è ’benemerita’ "Sempre vicina ai fragili"

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il riconoscimento alla memoria di ’Benemerito della Città di Assisi’ a suor Chiara Elsa Di Paola dell’istituto di Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino di Santa Maria degli Angeli. La vita di suor Chiara si è spesa per oltre 50 anni nell’accudire i bambini della frazione di Assisi e non solo che hanno visto in lei un’educatrice attenta e disponibile, un’insegnante totalmente dedicata alla crescita e alla formazione dei piccoli.

Eccezionale poi l’impegno nella parrocchia e nella catechesi per i ragazzi, sempre a disposizione della comunità. Il riconoscimento, per il quale c’è stata la richiesta di 14 associazioni di Santa Maria degli Angeli, è stato assegnato alla religiosa "per le eccellenti qualità dimostrate nel campo della formazione didattica e nell’educazione dei bambini, nelle attività sociali, religiose e di solidarietà nonché nella costante e continua assistenza e vicinanza ai più fragili e alle famiglie, in particolare nei momenti di difficoltà e di dolore. Punto di riferimento per intere generazioni della comunità angelana, presenza efficace nel territorio in mezzo alla gente e perfetta interprete del carisma francescano della fondatrice Suor Maria Giuseppina Micarelli".

L’ufficio cerimoniale del Comune provvederà a organizzare una cerimonia ufficiale nella sede municipale nel corso della quale sarà consegnato il titolo onorifico alla memoria di Suor Chiara alle Suore Francescane Missionarie.