Suoni dall’Oriente con Ustad Noor Bakhsh ai Giardini del Tempio

Per la rassegna “Sacred Noise“ arriva a Perugia, in una delle tre date del suo tour europeo, Ustad Noor Bakhsh (nella foto), maestro pakistano del Benju (cetra a tasti tipica del Belucistan), diventato a 78 anni un vero e proprio caso musicale a livello mondiale grazie al suo album di debutto “Jingul”. Il concerto si tiene domani alle 21.15 ai Giardini del Tempio di Sant’Angelo, in Corso Garibaldi. l musicista pakistano maestro di questo strumento orientale misterioso suonerà quindi dal vivo per una imperdibile prima volta a Perugia, tra folklore e spiritual. Da quando è stato scoperto dalla scena musicale internazionale ha iniziato a girare nei più importanti festival e club europei. Per il tour è accompagnato da due suonatori di damboora, un liuto a manico lungo a due corde.

Biglietto 13 euro (14 euro in prevendita su www.diyticket.it)

“Sacred Noise“ con la sua nona edizione anche nel 2024 continua a portare la musica, tra tradizione e contemporaneità, nei luoghi nascosti e più suggestivi della città di Perugia.