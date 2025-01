"Sul progetto del Nodo la Regione non può fare passi indietro"

PERUGIA – "Invitiamo la Giunta Proietti a proseguire il lavoro iniziato nella precedente legislatura per realizzare gradualmente il Nodo di Perugia, a cominciare dal primo stralcio Collestrada-Madonna del Piano". È quanto dichiara il capogruppo regionale della Lega, Enrico Melasecche, che annuncia di aver depositato una mozione che sarà discussa alla prossima seduta dell’Assemblea legislativa, sottoscritta anche dal consigliere Donatella Tesei. "Sul Nodo stradale di Perugia non si possono fare passi indietro, si tratta di un’opera inclusa nella delibera Cipe tra i sistemi stradali e autostradali e confermata quale infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale. Il piano preliminare sul quale Regione e Governo hanno espresso parere favorevole, è stato approvato accertandone la compatibilità ambientale, rinviando l’individuazione della copertura finanziaria alla fase di approvazione del progetto definitivo, a condizione ovviamente che tutti gli enti territoriali interessati mantengano il ‘sì’ e non facciano il gioco delle tre carte come sta avvenendo".