Sul minimetrò a ritmo di danza: i ballerini incantano i passeggeri A Perugia, il Minimetrò si trasforma in palcoscenico per la danza, con gli studenti della scuola "Umbria dance school" che si esibiscono lungo il percorso. Un'iniziativa artistica che punta a promuovere la sostenibilità e coinvolgere i viaggiatori in esperienze suggestive.