Successo per il debutto di “Film in Tour“. Ecco il primo Oscar

Grande successo per la première di “Film in Tour, cortometraggi creativi museali”, l’inedito docufilm formato da nove cortometraggi che promuove i nove Comuni della rete Terre e Musei dell’Umbria. La proiezione che si è tenuta al Posto Unico di Deruta, è stata l’occasione per presentare il network museale dei territori di Amelia, Bevagna, Bettona, Cascia, Cannara, Deruta, Marsciano, Montefalco, Umbertide, in un unico documentario innovativo, che punta alla promozione culturale, valorizzazione dei luoghi e attrazione turistica consapevole, con un focus speciale sulle nuove generazioni. Il progetto è del team della Media Eventi che ha curato gli aspetti progettuali e gestionali, con Alessio Proietti regista e sceneggiatore, Carlo Timio, per il coordinamento e la comunicazione e Daniele Buschi, scenografo creativo. La giuria ha decretato il miglior cortometraggio: vincitore è il Comune di Cascia che si è aggiudicato il Premio Film in Tour, una statuetta in ceramica rifinita in oro zecchino in terza cottura, modellata da Filippo Carosati e dorata da Ceramiche Sambuco.