Successo per i detenuti in scena a Capanne. E ora si va al Morlacchi Applausi e emozioni alla Casa Circondariale di Capanne per lo spettacolo "La popola del futuro ama", con detenuti-attori e studenti sul palco. Progetto sostenuto da Fondazione Perugia per riconfigurare il carcere attraverso la cultura.