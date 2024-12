Successo della Consulta dei giovani

CORCIANO - "Corciano si è sempre distinta nel dare importanza ai giovani all’interno dell’amministrazione comunale, perché crediamo sia un dovere dare loro spazio di espressione affinché possano contribuire, con idee e visione, all’evoluzione del territorio". A dirlo, il presidente del Consiglio comunale di Corciano, con delega alla partecipazione, Andrea Bacelli commentando l’approvazione all’unanimità in Consiglio Comunale del regolamento della Consulta dei giovani, organismo chiamato a esprimere pareri, rilievi e proposte in materia di tematiche giovanili.

Soddisfatto per quello che considera uno dei punti programmatici dell’amministrazione sul tema anche Antonio Cappelli, consigliere di Democrazia solidale con deleghe alle politiche giovanili. La partecipazione all’organismo è riservata ai giovani tra 14 e 29 anni, come singoli cittadini e come rappresentanti di associazioni che si occupano di tematiche giovanili.

"Ora che il regolamento è stato approvato – riprende Bacelli – ci adopereremo per pubblicizzare e spiegare l’iniziativa a tutti i nostri giovani cittadini per poi procedere con l’attivazione della Consulta e la raccolta delle adesioni".