Successo del torneo “Liberi e Solidali“

FOLIGNO - Si è svolta sabato scorso la seconda edizione del torneo Liberi e Solidali, triangolare di pallavolo maschile organizzato dalla società sportiva Volleyball Foligno e che ha visto protagonisti i padroni di casa (serie C), la Sir Perugia (serie B), la Altotevere San Giustino (serie A3), rappresentando un momento indimenticabile di sport e solidarietà.

L’evento non è stato solo una straordinaria occasione per celebrare la pallavolo di alto livello, ma anche un esempio concreto di come lo sport possa fare la differenza nel sociale. Il ricavato del torneo verrà devoluto alla associazione Sportinsieme di Foligno, una realtà che con passione aiuta i ragazzi disabili del territorio a vivere lo sport come strumento di inclusione e crescita personale.

Il torneo ha offerto spettacolo con questi risultati: Perugia–Foligno 3-0 (25-16, 25-18, 27-25); Perugia–S.Giustino 1-2 (25-20, 23-25, 31-33); Foligno–S.Giustino 1-2 (18-25, 17-25, 25-22). Ciò che ha contato davvero è stata la partecipazione e l’atmosfera di festa che si è respirata al palazzetto.