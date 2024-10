Successo de “Le nostre avventure“

Grande successo di pubblico per lo spettacolo “Le Nostre Avventure“ al Teatro Lyric di Assisi. Inserito nel programma di eventi collaterali del G7 Disabilità e Inclusione, lo spettacolo ha offerto uno spaccato delle straordinarie avventure di eroi quotidiani, affrontando con ironia e profondità il tema della disabilità e le sfide che comporta. Per la regia di Andrea Lombardi e promosso dalle associazioni Durante Noi Umbria e Arte che Include, sul palco si sono alternati Andrea, Costanza, Giacomo, Marco, Chiara, Lorenzo, Alessandro, Federico, Nicola, Cristoval e Paolo. "In scena c’era la vita stessa – dicono gli organizzatori –, non quella imposta dalla consuetudine e dai codici sociali consolidati, ma la vita vera, in cui eroi e non eroi, comunque persone, affrontano con coraggio le sfide personali". A conclusione della serata sono intervenuti Piero Macellari, presidente della Durante Noi Umbria (impegnata a utilizzare il teatro e altre forme artistiche come strumenti per valorizzare le risorse espressive, promuovere i talenti personali e favorire l’inclusione) la sindaca Stefania Proietti, l’assessore Veronica Cavallucci e la vicepresidente dell’assemblea regionale Paola Fioroni. Con l’amministrazione pubblica, da novembre, saranno avviati corsi di teatro e ci sono altre iniziative in programma. Insieme all’associazione Arte che include il Comune sta inoltre lavorando alla realizzazione di una sede che funzioni come residenza artistica.