Studio del cnr

Il Comune di Foligno è stato selezionato per partecipare a uno studio sulla diffusione del gioco d’azzardo in Umbria condotto dal Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) . Il nome dello studio è Gaps, (Gambling adult population survey), spiega l’ente comunale, e costituisce la seconda rilevazione dopo quella già condotta nel 2019 a Foligno. Lo studio Gaps Umbria "si basa sui dati raccolti attraverso questionari anonimi inviati ad alcuni residenti sorteggiati casualmente nel nostro comune. Per questa ricerca basterà compilare il questionario arancione che alcuni cittadini riceveranno a casa: totalmente anonimo e senza spese". I partecipanti possono scegliere se compilare il questionario in forma cartacea oppure online (con il codice QR). In entrambi i casi il questionario è anonimo e sarà possibile compilarlo e restituirlo al mittente senza alcuna spesa. La partecipazione allo studio è del tutto volontaria e le informazioni fornite consentono di delineare un quadro complessivo regionale sul gioco d’azzardo. I risultati saranno utilizzati unicamente per pianificare al meglio i servizi forniti ai cittadini. La partecipazione all’indagine sarà di aiuto per la prevenzione e la cura delle problematiche legate al gioco d’azzardo. Per info il sito web www.epid.ifc.cnr.it e la pagina Facebook @EpidemiologiaRicercaCNR.