Studenti si ritrovano dopo mezzo secolo

TERNI – Mezzo secolo. Tanto è trascorso dal loro esame di maturità. E per l’occasione, importante, si sono ritrovati insieme (nella foto) i ragazzi della 5B del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Terni del 1973. "Di quella classe hanno fatto parte molti tra i primi laureati in informatica d’Italia – ricordano – promotori anche di iniziative imprenditoriali innovative, moltissimi medici, consulenti finanziari e alcuni degli amministratori e politici locali tra i più vivaci dei decenni successivi. I giovani studenti di ieri hanno festeggiato l’anniversario rendendo anche omaggio ai compagni ed agli insegnanti che non ci sono più". "Fra tutti – continua la classe 5B del 1973 – è stata ricordata l’indimenticabile figura di educatore del professore di Storia e Filosofia, Telesforo Nanni, che tanto ha contribuito alla formazione della coscienza civile sia dei suoi studenti che della intera città di Terni".