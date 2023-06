Studenti raddoppiati all’Itc Ipsia "Rosselli"

CASTIGLIONE DEL LAGO - È più che raddoppiata in pochi anni la popolazione scolastica dell’Itc Ipsia "Fratelli Rosselli" di Castiglione del Lago. Un fenomeno che ha spinto la Provincia di Perugia, come rende noto la consigliera provinciale delegata Erika Borghesi, a progettare un’opera di ampliamento del plesso, del valore di un milione e 650.000 euro. Sono iniziati nei giorni scorsi nel capoluogo lacustre i lavori per la realizzazione di un nuovo corpo adiacente all’attuale edificio scolastico. L’ampliamento si svilupperà su tre piani e risulterà perfettamente integrato nel contesto. L’area interessata è collocata nella zona ovest di Castiglione del Lago, in via F.lli Rosselli, dove sono presenti varie attività commerciali di grande distribuzione, edifici residenziali ed un parco pubblico. La nuova struttura, che sarà completata entro novembre 2024, sarà in grado di contenere sei aule, servizi igienici e scala esterna di emergenza. L’ampliamento si distinguerà dall’edificio esistente per la diversa tecnologia costruttiva. In particolare il volume esistente risulta costruito tramite tecnologia prefabbricata, mentre la struttura portante dell’ampliamento sarà in cemento armato.