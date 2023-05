Studenti in piazza con le tende "Centinaia senza alloggio gratuito" La Regione: “300 nuovi posti letto“

"Uno studente su due dichiarato idoneo, non beneficiario di posti letto dall’Agenzia per il diritto allo studio universitario per la difficoltà a fare fronte all’incremento notevole delle iscrizioni" e, al di fuori dei collegi universitari, prezzi che arrivano a "400-500 euro per una camera doppia, quindi assolutamente fuori scala per una città come Perugia": la protesta degli studenti universitari contro il caro affitti, annunciata dall’Unione degli Universitari anche in altre città, è arrivata anche nel capoluogo umbro. Per il flash mob in piazza Italia (una quindicina di studenti), davanti al palazzo della Regione, ieri pomeriggio, oltre a cartelli e bandiere sono state portate un paio di tende, diventate ormai simbolo delle manifestazioni. "Oltre 600 sono gli studenti che non hanno ricevuto alloggio gratuito pur avendone diritto così che molti hanno rinunciato agli studi, cosa gravissima questa" ha affermato Nicholas Radicchi, coordinatore di Sinistra Universitaria - Udu Perugia. Eravamo qui il 10 ottobre 2022 per segnalare una delle peggiori crisi abitative del nostro territorio regionale. Il problema rischia di ripresentarsi anche l’anno prossimo visto che le risorse stanziate dalla Regione si sono rivelate del tutto insufficienti". La Regione intanto fa sapere che il contributo straordinario aggiuntivo fino ad un massimo di 1.500 euro a studente, quale rimborso delle spese sostenute per l’ alloggio a titolo oneroso è stato erogato a 142 studenti. In Umbria le residenze per gli studenti universitari sono 13: al momento sono in corso lavori di riqualificazione in vari immobili e nel bando per il prossimo anno accademico 2023-2024, saranno messi a disposizione 1.000 posti letto, anziché i 696 messi a bando l’anno scorso, quindi 299 posti letto in più, con un incremento del 30%. Entro fine 2025 saranno resi disponibili altri 230 posti letto, portando la dotazione totale di Adisu a 1.225 posti letto.