Studenti contro la preside: stamani il sit-in

PERUGIA – Il caso del liceo scientifico ’Galeazzo Alessi’ e la protesta di genitori di studenti contro la dirigente Laura Carmen Paladino diventano anche un caso politico. "Il gruppo consiliare Fare Perugia con Romizi – Forza Italia è stato contattato da numerosi alunni e genitori di studenti del Liceo Scientifico Galeazzo Alessi di Perugia, che nel frattempo hanno anche organizzato una protesta, in merito a problematiche che riguardano la dirigente scolastica – spiega la formazione di centrodestra – Le contestazioni, secondo quanto ci è stato riportato, riguarderebbero principalmente la mancanza di confronto con la dirigente, i rallentamenti nelle procedure amministrative e la mancanza di dialogo con gli studenti. Un episodio specifico avrebbe scatenato la protesta: la mancata firma di un documento necessario per le certificazioni linguistiche Cambridge B1, B2 e C1, che avrebbe portato all’annullamento della sessione da parte dell’Accademia Britannica. Firma che sarebbe stata sollecitata ufficialmente, in forma scritta, fino alla giornata precedente proprio per scongiurare l’annullamento della sessione. Il capogruppo di Fare Perugia con Romizi – Forza Italia, Augusto Peltristo, e il consigliere comunale, Edoardo Gentili, si sono quindi subito attivati per richiedere informazioni urgenti all’Ufficio Scolastico Regionale in merito alle problematiche che affliggono studenti e genitori dell’Istituto Alessi".

Intanto stamattina gli studenti hanno organizzato un presidio davanti al Liceo per denunciare "Certificati Cambridge annullati, ritardi nell’organizzazione dei viaggi, mancanza di collaborazione, chiusura al dialogo". I ragazzi rimarcano "di aver sempre avuto difficoltà a incontrare la dirigente per poter ricevere chiarimenti".