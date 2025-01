Studenti a lezione di sicurezza civile. Gli insegnanti sono i vigili del fuoco

TERNI - Il progetto si intitola “La scuola nel cuore: come comportarsi in caso di…” ed è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della provincia di Terni con la finalità di ampliare l’offerta formativa in tema di educazione e sicurezza. A promuoverlo è l’associazione nazionale vigili del fuoco sezione di Terni in sinergia con l’ufficio scolastico regionale, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Terni, il comitato nazionale della Croce rossa. Il tema trattato nel corso degli incontri è la sicurezza civile, dando rilievo ai comportamenti che si devono tenere in caso di emergenza. Nel progetto anche nozioni di primo soccorso e manovre di disostruzione pediatrica salvavita a cura del personale specializzato della croce rossa.

Gli incontri tenuti da informatori esperti dell’associazione e del comando vigili del fuoco nelle sedi di servizio danno la possibilità agli alunni di visitare i locali, la sala operativa e vedere i mezzi incontrando il personale.