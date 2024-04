Studenti a lezione dalla polizia

SPOLETO Gli studenti dell’Alberghiero a scuola di legalità. Il personale del Commissariato ha incontrato gli allievi dell’Istituto “Giancarlo De Carolis“ per una lezione sul tema della legalità, della solidarietà, dell’amicizia e dell’inclusione. Durante l’incontro con gli studenti delle prime e delle seconde classi, i poliziotti hanno affrontato le tematiche relative ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con un approfondimento sui riflessi sociali causati dall’abuso degli smartphone e dei vari device in genere. Gli agenti hanno illustrato anche i comportamenti corretti e sicuri da adottare in rete al fine di attuare una strategia preventiva rispetto al fenomeno del cyberbullismo. Particolare attenzione è stata data all’hatespeech, ovvero i “discorsi d’odio“ che si trovano nella rete internet e nelle piattaforme social. Agli studenti delle quarte e delle quinte, invece, i poliziotti hanno parlato di violenza di genere.