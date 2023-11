Studente arrestato con un etto di hashish

TERNI I carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato uno studente 19enne, residente nell’hinterland ternano, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nella tarda serata di venerdì il giovane, che ha precedenti specifici, è stato notato da una pattuglia mentre si trovava fermo in auto con un 18enne. Perquisito, il 19enne è stato trovato in possesso di un etto di hashish. Per il giovane è così scattato l’arresto ai “domiciliari“. In attesa del processo per direttissima, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il 18enne che era con lui è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore, in quanto trovato in possesso di due grammi di hashish. Intanto nei controlli effettuati nel fine settimana dalle forze dell’ordine, la Questura fa sapere che lungo le vie della “movida“, un cane antidroga ha fiutato due dosi di sostanza stupefacente: 1 grammo di hashish ben nascosto in una fessura di un muro ed un altro grammo indosso ad un ragazzo, già con precedenti per reati di droga, che è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore. Elevate poi due sanzioni nei confronti di altrettanti giovani, appena maggiorenni, sorpresi con in mano bottiglie in vetro di superalcolici, per l’immediato consumo, fuori dai locali. Per entrambi è scattata la multa di 100 euro, che dovranno provvedere a versare nella casse comunali entro sessanta giorni.