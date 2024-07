Studentato occupato, il quartiere di chiede aiuto: "Ora basta, a quando lo sgombero?"

Perugia, 16 luglio 2024 – Abbandonato ma occupato: il Collegio universitario di viale Faina è diventato residenza abusiva dei senza tetto e degli sbandati. Il complesso dell’Adisu (Agenzia del diritto allo studio universitario), non più in grado di ospitare gli studenti per ragioni di sicurezza, è stato chiuso. Deve essere messo a norma, grazie ai fondi pubblici già stanziati, ma non c’è traccia di cantiere. Le porte e le finestre sono sbarrate, lucchetti ai cancelli e sulle inferriate, tutt’intorno rovi e sterpaglie: i segni dell’incuria e dell’abbandono, tra le palazzine gialle e ordinate delle Case Operaie, sono evidenti.

I residenti però dicono che lo stabile è frequentato... Di notte si sentono rumori, starni personaggi ne hanno fatto un ricettacolo di spaccio, con risse notturne, clamori, disordine. "Rotti i chiavistelli, forzate finestre e accessi. Rischio di incendi e crolli, specie nel primo blocco, sigillato da anni", l’allarme dei cittadini. Tracce inequivocabili di presenze clandestine anche dalle foto dei Crocchioni: finestre aperte, segni di rifiuti e residui di cibo e bevande, panni stesi ad asciugare, una tenda che svolazza dal pertugio di un’imposta scardinata.

Il quartiere, popolato soprattutto di studenti e anziani, chiede aiuto alle forze dell’ordine, a sindaco, municipale, questore, prefetto. "Devono liberare quelle strutture - incalza una signora affacciata alla finestra -. A quando l’inizio dei lavori di riqualificazione con stanziamenti già previsti? Non si può più tollerare tanta indecenza. Alla mancanza di decoro si aggiungono anche problemi di sicurezza". Noi rigiriamo la domanda ai responsabili: quando lo sgombero e l’avvio dei lavori, che consentirebbero di avere nuovi posti letto e dunque tamponare la carenza degli alloggi?