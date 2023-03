Strutture extralberghiere Ora è Alice Berrichillo a capo dell’associazione

Cambio della guardia al vertice dell’associazione delle strutture extralberghiere di Foligno e della valle umbra. Francesco Piermarini ha lasciato lo scettro alla giovane e grintosa Alice Berrichillo. Laureata in Turismo all’Università di Perugia, Alice ha sempre sognato di mandare avanti il proprio B&B e da sette anni ha aperto la sua struttura, nella casa dei nonni: "Andiamo avanti, tra alti e bassi, affrontando le problematiche tipiche di chi lavora in questo settore. D’altronde l’Umbria ha avuto un grande slancio turistico negli ultimi anni, non è sempre stato così".

Alice è già al lavoro sull’associazione e ha le idee chiare sulle priorità del proprio mandato: "Il tema del turismo dell’extralberghiero è complesso perché fanno parte di questa categoria attività diverse, con diverse caratteristiche in una cornice legislativa in continua evoluzione. Per questo riprenderemo il lavoro iniziato da Francesco Piermarini nel 2019, per chiedere una maggiore semplificazione, affinché chi vuole accedere a questa professione possa farlo, seguendo regole chiare e precise. Vogliamo anche essere un punto di riferimento per le strutture extralberghiere di tutto il comprensorio. Per statuto infatti rappresentiamo Foligno ma anche i comuni limitrofi e vogliamo quindi essere di supporto anche a loro. Ciascun territorio avrà esigenze diverse ma l’associazione che rappresento dovrà essere vicina a tutti, attraverso scambi di opinioni, informazioni o buone pratiche".

Segnali positivi e ottimismo, poi, per la stagione che sta per iniziare: "L’anno è caratterizzato da tanti ‘ponti’, ovvero festività infrasettimanali che permettono di allungare fino al weekend il soggiorno, realizzando delle vere mini vacanze – spiega ancora Berrichillo –, per questo siamo ottimisti su come andrà. Di certo stiamo ricevendo chiamate per Pasqua e per il periodo immediatamente successivo. Aprile, d’altronde, è un momento felice per Foligno e per l’Umbria. Di certo Foligno saprà convincere perché è una città molto funzionale e ha una moltitudine di offerte e di attività da fare, dai locali da frequentare ai Musei di altissimo livello. Foligno è anche una città funzionale e strategica per spostarsi all’interno dell’Umbria e nelle vicine Marche".

Alessandro Orfei