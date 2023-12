Stroncato il maxi-traffico. Trovati tre chili di droga. C’è anche la ’Blue Punisher’

Il Blue Punisher prende il nome dal “cattivo“ della Marvel. Il suo simbolo è un teschio. Secondo quanto emerso dalle indagini, è una droga sintetica altamente pericolosa. Una composizione di metanfetamina cinque volte più potente dell’ecstasy che finora si trovava in commercio. Quest’estate ha provocato, nel mondo, la morte di diversi giovanissimi. Una droga devastante da poco arrivata anche sul mercato italiano. Di cui, a Perugia, ne sono state sequestrate circa mille pasticche. Il sequestro più consistente finora avvenuto nel nostro Paese, riferiscono i carabinieri del comando provinciale di Perugia.

Un sequestro compiuto proprio di carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Perugia. Il blitz è scattato a Madonna Alta, dove i militari avevano concentrato l’attenzione in seguito alla segnalazione di un appartamento sospetto da parte di diversi residenti. Due le persone arrestate, un francese 59enne e un nigeriano di 35 anni. Durante l’attività di controllo della possibile base operativa dello spaccio, è stata notata un’auto con targa francese avvicinarsi alla palazzina tenuta sotto controllo. Il conducente, dopo aver parcheggiato il veicolo è rimasto alcuni minuti nell’auto, scendendo solamente quando è stato raggiunto da un uomo uscito dal portone del condominio. Gli investigatori, intuendo che si stesse perfezionando una consegna di droga, sono intervenuti bloccando il presunto corriere e il destinatario della spedizione che si era avvicinato al finestrino della vettura. Una volta impedita ogni possibile via di fuga, i carabinieri hanno bloccato i due e avviato la perquisizione che ha permesso di individuare un contenitore con all’interno delle buste di plastica contenenti un involucro con all’interno mille pasticche e 205 ovuli di stupefacente per un peso complessivo di oltre 3 chili in larga misura eroina. Gli accertamenti condotti sulle pasticche hanno permesso di appurare che si trattasse proprio della “Blue Punisher“, considerata la più potente droga sintetica al mondo.

In Italia i primi sequestri risalgono a questa estate, a Roma. Quello eseguito dai militari a Perugia rappresenta, secondo gli investigatori, forse il più consistente sequestro eseguito sul territorio nazionale della nuova micidiale droga. A cui si aggiunge l’importante quantitativo di eroina e cocaina che, una volta tagliate, avrebbero prodotto oltre 20mila dosi, per un valore su piazza di circa 1 milione di euro.