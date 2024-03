Strisce blu, il rebus della sosta. Stazione, via Monti e via Palermo: in vigore la tariffa giornaliera

Strisce blu, a Perugia le regole cambiano da quartiere a quartiere. Ed è un bel rebus. Confermata la tariffa giornaliera nelle zone della Stazione, via Monti (Elce) e via Palermo. Mentre in via Lorenzini, sempre ad Elce, è stata reintrodotta quella oraria. Lo ha deciso la Giunta comunale, a seguito dei risultati della sperimentazione semestrale, avviata il primo giugno dell’anno scorso sulle modifiche tariffarie delle aree di sosta a pagamento in alcune zone della città. Si tratta del Broletto superiore ed inferiore a Fontivegge (116 posti), di via Lorenzini ad Elce (88 posti) di via Monti ad Elce (28 posti) e di via Palermo (106 posti).

Un passo indietro: per disincentivare il cosiddetto “parcheggio selvaggio” e favorire l’utilizzo degli stalli presenti nelle aree indicate, la Giunta, in accordo con il gestore Sipa/Saba, aveva deciso di avviare la sperimentazione di una nuova tariffa giornaliera onnicomprensiva pari a 1,80 euro a fronte della precedente pari a 1,30/1,50 l’ora. "Nel corso del periodo di sperimentazione – spiega l’assessore con delega alla viabilità Luca Merli – è emersa una positiva crescita dell’occupazione di posti auto nelle aree di via Monti, via Palermo e Stazione (Broletto) tale da suggerire l’applicazione definitiva del provvedimento volto all’introduzione della tariffa unica giornaliera di 1,80 euro. Al contrario su via Lorenzini sono emerse delle criticità, in quanto l’occupazione prolungata degli stalli pregiudica di fatto la possibilità di utilizzo da parte dei residenti dell’area, sprovvisti di valide alternative. In ragione di ciò abbiamo quindi deciso, solo in questa strada, di riattivare la tariffa oraria di 1,30 euro che consente una maggiore rotazione. Riteniamo – conclude Merli – che quelle assunte siano decisioni utili per favorire, da un lato, il corretto utilizzo degli spazi di sosta senza gravare eccessivamente sulle tasche dell’utenza, e, nel contempo, nel caso di via Lorenzini per tutelare esigenze della residenzialità".