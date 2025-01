Strasimeno, già partita la macchina organizzativa

Sono pronte le medaglie ufficiali 2025 per la strasimeno. "Come le maglie, anche le medaglie – sottolineano i promotori – sono un omaggio speciale alle Isole del lago Trasimeno, un tema che ci unisce e celebra la bellezza del nostro territorio". Le medaglie sono previste per tutte le distanze competitive. Il tema delle isole sarà protagonista anche dei trofei 2025, riservati ai vincitori dell’Ultramaratona e degli altri traguardi intermedi.

"Come vuole la tradizione della Strasimeno – dicono ancora gli organizzatori –, i trofei saranno pezzi unici realizzati dal laboratorio artigianale “Arte e Sostegno” di Castiglione del Lago. Ogni trofeo racchiude una storia, un valore e un legame profondo con il nostro lago e la nostra comunità". Le iscrizioni alla 23esima edizione, intanto, sono già aperte. Quest’anno, oltre all’ultramaratona e agli altri percorsi agonistici, altri tre percorsi proposti: Stradicttadina di 6,5 chilometri (un percorso accessibile e divertente, con agevolazioni speciali per i ragazzi delle scuole primarie); la camminata di 9 chilometri (arrivo a Borghetto di Tuoro sul Trasimeno, attraversando un meraviglioso percorso quasi interamente su pista ciclabile); la camminata di 18 chilometri (un itinerario spettacolare con arrivo a Panicale, uno dei Borghi più Belli d’Italia, con un percorso attraverso suggestive campagne).

Per il rientro da Borghetto (9 km) e Panicale (18 km) è previsto un servizio navetta. Iscrizioni aperte online sul sito https://www.icron.it/newgo/#/evento/20243798.