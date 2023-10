Strappano catenina a un anziano al mercato di piazza 40 Martiri

GUBBIO – Brutto episodio avvenuto ieri mattina in Piazza Quaranta Martiri, dove si stava svolgendo come ogni martedì il mercato settimanale. Un anziano eugubino, stando a quanto si apprende, sarebbe stato avvicinato da due donne di nazionalità straniera che lo avrebbero distratto chiedendo delle informazioni. Trovato il momento opportuno, una delle due si sarebbe avventata sulla catenina che l’uomo portava intorno al collo, strappandogliela di dosso e scappando insieme alla complice approfittando della confusione tra gli stand.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118 per soccorrere l’uomo, che al momento del furto sarebbe caduto riportando lievi ferite. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini con posti di blocco in via Beniamino Ubaldi e in piazzale Martiri della Resistenza, nel corso dei quali sarebbero state identificate alcune persone. Tuttavia, gli accertamenti dei Carabinieri sono ancora in corso.