Tenta di strangolare la compagna. Ragazza salvata dalla vicina di casa

Perugia, 17 ottobre 2024 – Avrebbe cercato di strangolarla. Ubriaco e accecato da una gelosia con cui avrebbe giustificato il suo gesto. Ancora una giovane donna vittima di violenza da parte del compagno. Almeno secondo quanto ricostruito al momento dalla polizia, intervenuta dopo una richiesta al numero unico di intervento, in un palazzo di Perugia dove, appunto, era stata segnalata un’aggressione ai danni di una donna. Gli agenti della questura, in seguito all’intervento, hanno arrestato un 27enne, a cui vengono contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Nello specifico, il giovane, per motivi di gelosia e anche a causa dell’alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, dopo aver litigato con la compagna, l’avrebbe afferrata al collo, tentando di strangolarla. Solo grazie all’intervento di una vicina di casa, che ha accolto la presunta vittima in casa sua, sottraendola in questo modo alla violenza del compagno, rileva la questura di Perugia, è stata evitata la degenerazione dei fatti. Gli operatori, in particolare, una volta arrivati all’indirizzo segnalato, hanno potuto raccogliere il racconto della presunta vittima. La giovane donna ha spiegato agli agenti che, da diverso tempo, a causa di una morbosa gelosia, il compagno sarebbe stato solito aggredirla.

Un duplice attacco, fatto di violenze sia psicologiche che fisiche, circostanza che in passato l’avevano spinta a presentare querela nei suoi confronti, successivamente ritirata nella speranza di un cambiamento da parte dell’uomo. Dopo aver accompagnato la donna al Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove le sono state diagnosticate lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni, i poliziotti hanno proceduto all’arresto del 27enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Su disposizione del pubblico ministero, l’uomo è stato portato in carcere, a Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ancora una denuncia per reati da codice rosso. Una serie di reati che, come sottolinea nella sua relazione per l’anno giudiziario, il procuratore Raffaele Cantone, nel 2023 vede una crescita proprio nelle denunce per lesioni personali in ambito familiare.