Strade troppo pericolose. Limiti di velocità e lavori

SPOLETO Nel quartiere di San Nicolò è in arrivo la “Zona 30“. Ad eseguire i lavori stradali sarà la ditta “Paolo Murasecco Srl“ che si è aggiudicata l’appalto di 34mila euro stanziati dal Comune. Gli interventi riguarderanno via Carlo Alberto dalla Chiesa dove, insieme all’area commerciale, è presente la scuola primaria Le Corone e la nuova chiesa San Giovanni Paolo II. "Per far fronte all’alta incidentalità derivante dal passaggio costante delle auto – scrive il Comune - in un tratto in cui, nell’arco dell’intera giornata, si riscontra costantemente un’alta presenza di persone e bambini a piedi diretti alla scuola, in chiesa e nei negozi, verranno creati degli attraversamenti pedonali protetti". Ulteriori interventi per mitigare la velocità dei veicoli sono previsti all’incrocio tra la strada regionale 418 e via Carlo Marx a San Giovanni di Baiano (ritenuto ad alta pericolosità). Gli interventi sono finalizzati a favorire l’ingresso alla scuola elementare situata nelle immediate vicinanze ed il potenziamento dell’illuminazione pubblica nel tratto verso la frazione di San Martino in Trignano. Alla luce delle "segnalazioni di pericolosità ricevute dal comando della polizia locale", si procederà inoltre alla riqualificazione della strada di Morgnano che attraversa il centro abitato e conduce al museo delle miniere e al Pozzo Orlando. "Anche in questo caso - continua il Comune - si punta a risolvere la problematica del tasso di incidentalità effettuando lavori di sicurezza stradale".