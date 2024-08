Strade passate al setaccio. Sempre più veicoli trovati senza assicurazione

Le strade ternane passate al setacco nell’estate 2024 con un dato che emerge e che preoccupa: su 724 sanzioni elevate dalla polizia, ben 39 riguardano la mancanza di copertura assicurativa. La Polizia di Stato a partire dal mese di giugno, ha intensificato i controlli sulle strade della provincia di Terni, con particolare attenzione ai fine settimana e alle giornate di esodo. Nello specifico, la Sezione della Polizia Stradale di Terni, ha messo in campo fino ad oggi circa 500 pattuglie, controllando 2.374 veicoli. E qui, appunto, il datto preoccupante: elevande 724 sanzioni, di cui 39 per la mancanza della copertura assicurativa e 92 per non aver sottoposto il veicolo a revisione periodica.

Otto le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza o sotto l’assunzione di sostanze stupefacenti.

"Oltre all’attività di controllo, i centauri ternani sono scesi in campo nella splendida cornice di Piazza Duomo ad Orvieto, con la campagna della Polizia di Stato “E…State con noi” – sottolineano dalla questura di Terni –, dove hanno incontrato numerosi cittadini, dispensando consigli sul tema della sicurezza stradale o facendo provare i tappeti interattivi per testare i propri riflessi su un percorso utilizzando degli occhiali distorsivi che simulano lo stato di alterazione psicofisica da alcool o sostanze stupefacenti".