Strade, il Comune “raddoppia“ . L’investimento sale a tre milioni

Risorse per le strade quasi raddoppiate e mezzo milione di euro per acquistare subito macchinari nuovi per asfaltare con gli uomini del Cantiere comunale. Sono i due capitoli principali della variazione di assestamento di bilancio che la Seconda commissione di Palazzo dei Priori ha iniziato a discutere ieri mattina. Sul tavolo dei consiglieri è arrivata infatti la proposta della Giunta sulle variazioni al documento finanziario, che ora dovrà passare al vaglio dei commissari prima e del Consiglio comunale a metà mese. L’Esecutivo, infatti, aveva preparato tutto la settimana scorsa, per poi trasmettere la documentazione ai gruppi consiliari. Bene, prima di tutto è stato deciso di incrementare da 1.550.000 euro a 2.750.000 euro il mutuo per finanziare l’adeguamento e il rifacimento di strade e marciapiedi comunali. Un aumento quindi di 1,2 milioni, rispetto a quanto stanziato dalla Giunta Romizi. Un annuncio che aveva fatto dalle colonne di questo giornale l’assessore Francesco Zuccherini pochi giorni dopo l’insediamento e che adesso si trasforma in atto ufficiale.

Le risorse in più verranno reperite spostando al 2025 il finanziamento del secondo impianto di cremazione del cimitero, che era appunto di 1,2 milioni. Una scelta decisa quindi, una virata per cercare di dare un segnale concreto a quanto promesso in campagna elettorale da parte della Giunta-Ferdinandi. E sempre sulle strade la Giunta ha proposto di procedere al diverso utilizzo dei residui non utilizzati in due mutui accesi nel 2022: uno riguardava via Settevalli (91mila euro circa), l’altro sempre per il 2022, era per l’appalto di altre strade (497mila euro). Denaro destinato ora all’acquisto di un autocarro con autogru (353mila euro), macchina tappabuche (183mila euro), cassone per trasportare il catrame (18mila euro) e un mezzo furgonato (34mila euro). Nel presentare la variazione di bilancio, l’assessore Alessandra Sartore è stata sintetica ed asciutta e non ha fatto il minimo cenno alle promesse in campagna elettorale. "Tramite questa variazione – ha detto - verranno finanziati interventi soprattutto nei seguenti settori: manutenzione reti stradali, cura del verde, cofinanziamenti per manutenzioni scuole, sociale e sport". La prossima settimana il voto e gli eventuali emendamenti.

Michele Nucci