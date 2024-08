Strade da rifare Lavori in via Faina. Scatta il divieto di transito e sosta

Dal 27 al 31 agosto in via Zefferino Faina non sarà possibile transitare e neanche sostare per i lavori sul manto stradale. "Interventi necessari anche in vista della riapertura delle scuole", ha dichiarato l’assessore Zuccherini. Un divieto imposto per consentire i lavori di ripristino del manto stradale a seguito di scavi per la sostituzione della condotta idrica effettuati da Umbra Acque. Con ordinanza della Struttura organizzativa Sicurezza del comune di Perugia sono stati disposti provvedimenti che riguardano il perido dal 27 al 31 agosto, dalle 7 del mattino alle 19, dal lunedì al sabato.

Sarà disposto il divieto di transito in via Zefferino Faina nel tratto compreso fra via Annibale Vecchi e corso Garibaldi e nel tratto senza uscita che adduce ai civici 32/48; il divieto sarà istituito in entrambi i casi progressivamente, in relazione allo sviluppo dei lavori. Ma anche il divieto di sosta permanente ambo i lati con rimozione nei tratti suddetti di via Faina, sempre da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori.

"Si effettueranno lavori di ripristino del manto stradale in quanto quello provvisorio era diventato pericoloso – afferma l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini -. Così, anche in vista della riapertura delle scuole, sarà garantita una viabilità fluida e sicura. Il prossimo anno si procederà al rifacimento completo della pavimentazione stradale dopo che Umbra acque avrà effettuato ulteriori scavi".

Da martedì 27 agosto sarà comunque consentito il transito dei veicoli di soccorso e dei residenti diretti alle aree interne dei tratti interdetti. Nei giorni e nelle ore in cui i lavori non saranno eseguiti sarà inoltre ripristinata la regolare circolazione stradale.