Strada maledetta, ora si interviene

CITERNA – Per i lavori sulla strada provinciale 100, una delle più pericolose di tutto il territorio teatro di numerosi incidenti mortali, è stato stanziato un finanziamento regionale di 500mila euro, altri 350mila euro arrivano dalla Provincia per realizzare una rotatoria. È stato sottoscritto ieri a Perugia alla presenza dell’assessore regionale Enrico Melasecche, il protocollo d’intesa tra il comune di Citerna e la provincia di Perugia per la riqualificazione e messa in sicurezza del tratto della strada provinciale 100 fra le frazioni di Pistrino e Fighille. A firmare il protocollo, il sindaco di Citerna Enea Paladino e, per la Provincia la consigliera provinciale Erika Borghesi. Per la sicurezza della strada il comitato "Sp100 Sicura" con il coordinatore Gianluca Cirignoni, aveva raccolto e depositato negli anni scorsi una petizione con oltre 2.200 firme. Ieri l’assessore Melasecche ha parlato di "un progetto importante che suggella un lavoro complesso portato avanti da anni". La giunta regionale ha assegnato al comune di Citerna 500mila euro per l’avvio degli interventi di riqualificazione di una infrastruttura "su cui insiste un traffico molto intenso determinato non solo dagli spostamenti nell’ambito comunale, ma, soprattutto, da quanti la percorrono come collegamento rapido tra la E45 e la Senese-Aretina". "È una battaglia vinta – ha sottolineato il sindaco Paladino – che ho portato avanti fin dal 2009. Ringrazio la Regione, e in particolare l’assessore Melasecche, per la grande attenzione riservata al nostro territorio e la provincia di Perugia, che finanzierà con 365mila euro la realizzazione di una rotatoria in località Sant’Antonio, per eliminare una delle maggiori criticità del tratto stradale".