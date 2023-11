Strada di Campiglione, nasce la pista ciclopedonale

BASTIA UMBRA – Novità per le attività sportive, anche in un’ottica di sicurezza e di valorizzazione del territorio: la giunta municipale di Bastia Umbra ha approvato il progetto della pista ciclopedonale che costeggia tutta via Campiglione (con una spesa di 500mila euro) collegandola con via Averardo Mantovani, per una lunghezza totale di oltre un chilometro; via Campiglione è la strada che, dal ponte sul Chiascio conduce verso Assisi, tracciato assai utilizzato anche dagli amanti delle biciclette e anche dai pedoni, pur in un contesto che risulta spesso pericoloso vista la mole di traffico veicolare.

L’intervento – viene evidenziato dall’amministrazione municipale - che si va ad aggiungere a quello di via Cipresso, riguarderà quel tratto di strada fino al confine comunale di Bastia Umbra; sarà cofinanziato con fondi regionali, per un investimento totale di 500mila euro.

"Si tratta di un importante passo in avanti - ha detto l’assessore ai lavori pubblici Stefano Santoni - per collegare in modo sicuro e sostenibile una località che si estende in buona parte lungo la strada provinciale Assisana. "Una richiesta che i residenti di Campiglione da anni hanno rivolto all’amministrazione comunale – ha affermato il sindaco Paola Lungarotti - per la sicurezza in una strada molto trafficata". Un intervento che doterà il territorio di un’infrastruttura significativa, con la necessità di ulteriori possibili sviluppi, in particolare nella zona del Tescio, dove appare necessaria più che mai la risistemazione del percorso verde (sia nel tratto bastiolo, sia in quello assisano), puntando anche al collegamento verso la stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli e quindi con la ciclabile Assisi- Spoleto.