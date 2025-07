Rifacimento del Palazzetto. Via libera della Giunta al nuovo polo sportivo

Via libera al progetto di fattibilità tecnico - economica per la riqualificazione del Palazzetto dello sport e degli impianti natatori del polo sportivo Santo Pietro. Passi avanti, dunque, per un percorso di cui si parla da tempo. A dare l’ok la giunta comunale. L’atto ripercorre anche i dettagli del progetto, pubblicando tutte le sue parti specifiche, per un totale di spesa preventivata di oltre 1,2 milioni di euro.

Il progetto ricade nell’ambito di una proposta di finanza di progetto per la gestione in concessione dei servizi relativi al Palazzetto dello sport e agli impianti natatori del polo sportivo, presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui ‘Azzurra società cooperativa sportiva dilettantistica’ è stata individuata come mandataria. L’intervento di riqualificazione, dall’ok alla delibera, è stato inserito anche nel Piano triennale delle opere pubbliche 2025 - 2027.

Il documento istruttorio della delibera ripercorre la vicenda, che nasce nel 2023, quando il costituendo gruppo ha trasmesso una proposta di finanza di progetto per la gestione in concessione di Palazzetto e piscina, con realizzazione di interventi di riqualificazione e potenziamento. Tra le idee l’installazione di una copertura pressostatica a doppia membrana per le piscine scoperte, la riqualificazione di parti interne della piscina coperta, il miglioramento dei locali bagni e dei servizi piscine e la sostituzione della caldaia del Palasport.

Tutti i prezzi e i dati sono stati aggiornati con l’ “Elenco prezzi“ del 2023, approvato dalla giunta regionale nel 2024.