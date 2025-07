In Fiat 500 sulle acque del lago. Nuovo servizio noleggio barche

Un giro in Fiat 500 sulle acque del lago. L’ultima trovata turistica è quella di Francesco Storniolo l’ingegnere imprenditore del lusso già noto per l’acquisto e la ristrutturazione - in corso - del castello di Isola Maggiore. Il nuovo servizio si chiama Trasimeno Dreams, riguarda il noleggio di barche alla darsena di Castiglione del Lago, dove è presente una flotta composta da nuove imbarcazioni 57S della Trimarchi. Tra i mezzi a disposizione c’è appunto anche un pezzo esclusivo: la car 500 Off Shore della Fiat, la mitica automobile realizzata in versione nautica e prodotta in versione limitata (500 pezzi). Si tratta di un mezzo con tanti optional a bordo, per poter godere una giornata diversa sul lago. Ma il progetto più ambizioso di Storniolo è quello di Castello Guglielmi, maestosa struttura ottocentesca rimasta per decenni in stato di abbandono.

Grazie a un importante intervento conservativo, il Castello sta tornando al suo antico splendore. Una volta ultimato, diventerà una struttura ricettiva esclusiva, con spazi per eventi, arte e cultura. In questo contesto si inserisce anche la riqualificazione della darsena di Castiglione del Lago, affidata alla società Trasimeno Dreams, specializzata in servizi nautici e di noleggio imbarcazioni.

Qui, innovazione e sostenibilità vanno di pari passo: il nuovo porto turistico sarà gestito tramite un sistema automatizzato smart, con totem interattivi per prenotazioni, noleggio imbarcazioni (con o senza conducente), gestione ormeggi e controllo dei consumi.

La darsena avrà anche postazioni di ricarica elettrica per escursioni in barca a trazione elettrica, supporti per cicloturisti con rastrelliere, colonnine per manutenzione bici, itinerari con trasbordo per le isole e percorsi inclusivi per persone con disabilità. Completa il quadro una guida georeferenziata integrata nei servizi digitali, capace di accompagnare il turista nella scoperta del territorio con racconti storici e naturalistici. Idee interessanti di chi ha scelto il Trasimeno per fare impresa puntando sul turismo di qualità per utenti che cercano contatto con l’ambiente e servizi esclusivi.

Sara Minciaroni