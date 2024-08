Storiche mura urbiche di Umbertide. Ecco la manutenzione straordinaria

UMBERTIDE - Le storiche mura urbiche di Umbertide tornano a nuovo grazie a un intervento di pulizia e manutenzione straordinaria in vista della Fratta dell’800.

Il Comune in questi giorni ha portato a termine "un’operazione di recupero, rimuovendo erbacce, vegetazione incolta e sporcizia che da tempo offuscavano la bellezza e il valore storico di questo simbolo cittadino". L’intervento, realizzato con l’impegno della cooperativa "Nido dei Pettirossi" si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del centro storico. "Le mura, antiche testimoni della storia di Umbertide, sono ora nuovamente protagoniste del panorama cittadino, visibili in tutta la loro maestosità e pronte a raccontare, ancora una volta, la vita secolare di questa città".

L’assessore all’ambiente Francesco Cenciarini ricorda che le mura "non sono solo un elemento architettonico, ma un simbolo della nostra identità collettiva. La loro pulizia e manutenzione rappresentano un dovere verso la storia e un impegno verso il futuro della comunità.

Siamo orgogliosi di restituire ai cittadini uno spazio che parla delle nostre radici". In vista dei prossimi mesi, sono previsti ulteriori lavori di manutenzione e riqualificazione di altre aree del centro storico, "con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini".