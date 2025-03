Stilisti emergenti approdano a Milano. Edoardo e Chiara alla Fashion Week

Mentre la macchina organizzativa di Umbria Fashion è a lavoro per la terza edizione dell’evento, in programma tra ottobre e novembre 2025, i giovani stilisti premiati durante l’edizione 2024 raccolgono i frutti del loro talento: in occasione della Milano Fashion Week, infatti, Edoardo Mariani e Chiara Sterlini, rispettivamente primo e seconda classificati nel contest “Stilisti emergenti di UF“, hanno potuto partecipare al backstage della sfilata di Vivetta, marchio che fa capo a Vivetta Ponti, designer nata ad Assisi e presto volata dapprima a Firenze e poi Milano, dove ha collaborato anche con Giorgio Armani e ha conquistato, con il suo stile romantico e giocoso, personaggi del calibro di Lady Gaga e Kim Kardashian.

"Questa è solo una delle opportunità che offre Umbria Fashion – ha detto la presidente di Umbria fashion, Laura Cartocci –, un evento che coniuga moda, arte e solidarietà e che vuole anche essere un ponte tra i giovani che si stanno formando nelle scuole di moda e design del territorio e il mondo imprenditoriale della fashion".