Stella della danza all’Opera di Parigi. Ecco la storia di Flaminia, 11 anni

Un’etoile della danza nata sulle rive del Topino. Flaminia Ricci, 11 anni, ha iniziato lunedì la sua esperienza all’Ecole de danse dell’Opera di Parigi, dopo trascorsi tra Roma e Milano. "Un’emozione indescrivibile", ha scritto sui social l’associazione ‘Spazio Danza’ di Foligno, la scuola che l’ha vista muovere i primi passi. "Inizi oggi questa nuova e meravigliosa avventura, Flaminia cara. Sei coraggiosa, determinata, intelligente e noi siamo infinitamente fieri di te. In bocca al lupo piccola ballerina. Una folignate all’Opera di Parigi è un orgoglio vero".

Un orgoglio che traspare, ovviamente, anche dalle parole del padre, Riccardo Ricci, che racconta la storia di sua figlia. "Come tante bambine - spiega Riccardo - Flaminia ha chiesto di fare danza da Maura e Patrizia Bocci. La danza è stata sempre la sua grande passione, messa sempre davanti ad altre attività. Lo scorso anno le insegnanti ci hanno detto che Flaminia aveva davvero talento e abbiamo iniziato i concorsi. C’è stato il grande risultato all’Italian dance award, durante il quale le viene offerta una borsa di studio al San Carlo di Napoli. Inizia uno stage all’Opera di Roma e avviamo anche delle audizioni a Milano, dove Flaminia si trasferisce con mia moglie. Qualche stage a Parigi fino all’ingresso ufficiale nella scuola dell’Opera". Una determinazione da far invidia e una passione incommensurabile, come il talento, che le permettono di sfidare anche le difficoltà. "La lingua indubbiamente è un ostacolo - continua papà Riccardo – ma ci sono anche altri bambini non francofoni e faranno ore aggiuntive di lingua per colmare il gap". I genitori seguono Flaminia passo passo, pronti ad andarla a trovare ogni qualvolta sarà possibile e l’hanno assecondata in questa passione: "Siamo contenti e orgogliosi di lei e penso che ci siamo comportati da buoni genitori, assecondando una passione e un talento che lei ha dimostrato di avere. La danza è dura ma Flaminia deve sapere che per quello che vorrà, e che potremo, la sosterremo sempre. Da parte nostra pensavamo che il suo percorso fosse quello di tutti gli altri bambini, invece la passione per la danza è stata fortissima e l’ha portata ad affrontare anche l’allontanamento dalla famiglia, dalle amicizie. Ha fatto tutto senza pressione alcuna e quando vorrà fermarsi, sarà sempre la nostra stella".

Alessandro Orfei