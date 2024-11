Scontro fra auto, morti due giovani. La tragedia lungo la Flaminia: comunità sotto choc

Trevi (Perugia), 30 novembre 2024 – Altre due vittime lungo le nostre strade. Un terribile incidente si è consumato ieri sera - poco prima delle 20 - in località Pigge di Trevi lungo il vecchio tracciato della Flaminia. A perdere la vita un ragazzo 36enne residente in una frazione del territorio comunale di Trevi e una donna di 30 anni, residente a Piedimonte Matese in provincia di Caserta. Un impatto violentissimo, lungo un rettilineo, tra una Alfa Romeo e una Citroen che non ha lasciato scampo ai giovani.

Il tremendo impatto ha distrutto le due vetture, riducendole a lamiere, e ha obbligato le forze dell’ordine a chiudere il vecchio tracciato della Flaminia, con il traffico deviato per un lungo tratto su alcune strade comunali. A dare l’allarme alcuni cittadini che abitano nelle vicinanze dell’incidente. Sul posto sono accorsi tempestivamente i sanitari del 118 che nulla hanno potuto in quanto i due conducenti sono deceduti sul colpo. Oltre al 118 sul luogo della tragedia sono arrivati anche la polizia stradale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Per ricostruire la dinamica sono in corso accertamenti dei carabinieri della stazione di Trevi e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Foligno. La tragedia ha scosso non solo la comunità di Trevi, ma la regione intera, che deve fare i conti con altre due vittime sulle vie.

Un bilancio da incubo, con i morti che salgono a 55 dall’inizio dell’anno. Soltanto quattro giorni ha perso la vita una mamma di 30 anni a Passignano sul Trasimeno. Italiana, residente a Perugia, viaggiava da sola quando ha perso il controllo dell’auto che è finita per scontrarsi con un’altra vettura.