Stefania Proietti si insedia in Regione. Proclamati anche i venti consiglieri

La Corte d’Appello di Perugia ha proclamato ieri Stefania Proietti presidente della Regione Umbria, in base al risultato delle elezioni del 17 e 18 novembre. Per lunedì alle ore 12 nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, la neoeletta governatrice ha convocato una conferenza stampa di presentazione. E’ dunque questo l’atto formale con il quale Proietti si insedia in Regione. E tra gli atti ora c’è quello delle dimissioni da sindaca di Assisi e da presidente della Provincia. Con lei è arrivata la proclamazione dei venti consiglieri, tutti confermati.