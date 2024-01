Stazioni al setaccio della polizia ferroviaria

FOLIGNO - Edox ed Hermes, agenti a quattro zampe delle unità cinofile, hanno affiancato gli agenti della polizia ferroviaria di Perugia e Foligno nei servizi ad “alto impatto“ disposti dal compartimento di polizia ferroviaria di Ancona. Controlli che hanno interessato, in particolare, le stazioni di Foligno e Perugia. Questa tipologia di servizi, sottolinea la questura, ha come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza in ambito ferroviario e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Muniti di smartphone e metal detector, con la collaborazione, in alcuni casi, delle unità cinofile, gli agenti della polizia ferroviaria, hanno sottoposto a controllo 231 persone e incentrato la propria azione sulla prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, anche riguardo al fenomeno degli imbrattamenti con graffiti ai danni dei convogli in sosta negli scali. Monitorati anche i passeggeri in arrivo e in partenza ed eventuali “movimenti“ sospetti nei momenti di discesa e di salita, spesso prediletti da chi vuole compiere furti e scippi.