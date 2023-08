Star a Gubbio No Borders Il sax di Francesco Cafiso

Terzo, grande concerto per “Gubbio No Borders“ che dopo l’omaggio a Pino Daniele e il duo “Musica Nuda“ con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti accoglie stasera Francesco Cafiso (nella foto), grande sassofonista dalla carriera internazionale, ex enfant prodige scoperto e lanciato da Umbria Jazz che lo ha nominato “Ambasciatore della musica jazz italiana nel mondo”. Il giovane musicista sarà in concerto stasera alle 21.15 sul palco allestito nel Cortile del suggestivo Palazzo Ducale di Gubbio alla guida del suo “Quartet“ completato dal pianista Mauro Schiavone, il bassista Dario Deidda e il batterista Marco Valeri. Nel corso della sua carriera mondiale, Cafiso ha suonato con grandissimi musicisti e il 19 gennaio del 2009 si è esibito a Washington durante i festeggiamenti in onore del Presidente Barack Obama e del Martin Luther King Jr. day.

E ancora, il 20 febbraio 2014 a New York ha ricevuto dall’American Society of the Italian Legions of Merit il “Grand Award of Merit”, per il contributo che ha dato, in rappresentanza dei musicisti siciliani, allo sviluppo e alla diffusione del Jazz nel mondo. Nel 2020 ha pubblicato l’album progetto “Irene of Boston - Conversation avec Corto Maltese”, inciso con la London Symphony Orchestra. Il 27 dicembre 2022 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere “Al Merito della Repubblica Italiana”.

A coronare in bellezza i concerti del cartellone principale, mercoledì 30 arriva il grande Fabrizio Bosso, che suonerà con la neonata No Borders Jazz Orchestra formata da docenti e allievi delle No Borders Masterclass. E domenica 27 alle 11.30 al Voltone del Palazzo Ducale terzo e ultimo concerto gratuito con il Giovanni Palombo Acoustic Trio. Info e prenotazioni a: 347.8283783 e 333.4192889; [email protected],