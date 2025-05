Strade dissestate, è polemica: "Ora servono interventi urgenti"

Alcune strade della città in condizioni pessime: buche, asfalto dissestato e il transito che si fa pericoloso sia per le auto che per ciclisti o pedoni. La lettera aperta di un cittadino rivolta al sindaco pubblicata sui social e un’interrogazione che finirà al vaglio del prossimo consiglio comunale, descrivono la situazione sotto diversi punti di vista. "Le strade della città negli ultimi tempi hanno raggiunto un livello inaccettabile: i disagi causati dai lavori per i servizi pubblici, uniti a una manutenzione praticamente assente, stanno compromettendo seriamente la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini": così si legge nella lettera aperta che si riferisce alle condizioni in cui sono state lasciate le vie della città dopo i lavori di posa della fibra ottica nei vari quartieri.

"A seguito della conclusione di queste opere le strade sono rimaste in uno stato pietoso, con buche e avvallamenti che rendono difficile e pericoloso il transito per automobilisti, ciclisti e pedoni. Questa situazione non solo crea disagi quotidiani, ma rappresenta anche una fonte di rischio per la nostra sicurezza", si legge ancora nella lettera di appello rivolta al sindaco Luca Secondi che viene invitato a prendere in considerazione la possibilità di "implementare un piano d’azione urgente per riparare e riqualificare le strade compromesse, ma è fondamentale – si legge – che i lavori vengano portati a termine con tempistiche chiare e che sia poi garantita una manutenzione sistematica per evitare che il problema si ripresenti in futuro". Su questo argomento presenta un’interrogazione anche il consigliere comunale Tommaso Campagni (FI) che chiede all’amministrazione "di provvedere ai ripristini non eseguiti; lo stato di avanzamento del piano manutenzione strade" e se il Comune abbia sempre ricevuto "aggiornamenti puntuali dalle ditte specializzate e dai gestori di luce, gas e idrico sugli interventi effettuati e sulla conformità del manto stradale riconsegnato post lavori". Campagni vuole conoscere infine se esiste "un piano d’azione e manutenzione che permetta al comune di garantire una viabilità sicura e tutelare la salute e sicurezza dei conducenti di veicoli, motoveicoli, biciclette e pedoni". Il caso era già finito in consiglio comunale a marzo quando l’assessore Riccardo Carletti aveva fatto il punto della situazione (oggetto anche di contenziosi con le ditte incaricate di eseguire i lavori) e aveva annunciato alcuni interventi imminenti.