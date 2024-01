Stadio nuovo di zecca Da anni inutilizzato: "Un passo in avanti per la collettività"

"E’ stata una giornata importante per la comunità perugina e, in particolare, per quella di Mugnano perché, finalmente, dopo anni di inutilizzo i cittadini, soprattutto i più giovani, hanno potuto riappropriarsi di un impianto storico". Così l’assessore allo sport Clara Pastorelli in occasione dell’inaugurazione del campo sportivo di Mugnano “Gino Mosconi”, dopo l’intervento di riqualificazione, che lo ha reso più moderno e confortevole. Prosegue così la tabella di marcia del Comune in materia di riqualificazione degli impianti sportivi, visto che la struttura non è la sola ad essere stata oggetto di restyling. "Vorrei ringraziare l’associazione dilettantistica Settevalli Pila - prosegue l’assessore - per la lungimiranza con cui ha saputo e voluto accettare questa sfida, ottenendo un duplice risultato: da un lato valorizzare un luogo che per troppo tempo era stato sottostimato, dall’altro trovare una sede adeguata per esercitare la propria attività sportiva. Questo intervento virtuoso è la conferma che occorre allargare i propri orizzonti, abbandonando i campanilismi per guardare sempre di più al bene della collettività".

Lo stadio della frazione perugina, infatti, dopo un lungo periodo di non utilizzo, è tornato a rivivere

grazie al progetto presentato dall’Associazione Dilettantistica Settevalli Pila in stretta collaborazione con il Comune di Perugia. Presente al taglio del nastro, oltre a Pastorelli, i rappresentanti dell’A.D. Settevalli Pila e della Proloco di Mugnano. L’evento è stato seguito dalla gara del campionato, categoria Giovanissimi, tra Settevalli Pila e Deruta San Nicolò.