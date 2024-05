Stadio e antistadio alla Ternana. Concessa la gestione per un anno

In gestione alla Ternana per un altro anno il “Liberati“ e l’antistadio ’Taddei’. Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza la concessione. Un provvedimento-ponte in attesa di definire il progetto stadio-clinica. "L’atto stabilisce di affidare la concessione di servizi relativa alla gestione - spiega Palazzo Spada – ; di approvare lo schema di convenzione tra il Comune e la Ternana Calcio per l’utilizzo del complesso sportivo; di stabilire la durata della concessione fino alla sottoscrizione della complessiva convenzione del progetto per la realizzazione del nuovo stadio (che prevede il trasferimento dello stesso in diritto di superficie) e comunque per almeno un anno al fine di permettere alla società calcistica l’iscrizione al prossimo campionato nazionale di calcio; di stabilire la somma di 30mila euro al netto dell’Iva quale canone annuo da versare da parte della Ternana all’amministrazione". Nella convenzione si legge che il concessionario si impegna a garantire la manutenzione ordinaria e l’esecuzione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria per un importo massimo di 100mila euro. Tali interventi "dovranno preventivamente essere sottoposti all’espressa l’approvazione scritta del Comune di Terni a cui la società concessionaria dovrà presentare regolare progetto corredato da adeguata documentazione dei costi, che al termine dell’intervento dovranno essere dettagliatamente rendicontati ed approvati dall’amministrazione comunale". Il Comune si riserva 20 giornate di utilizzo dell’impianto per manifestazioni ed eventi propri.