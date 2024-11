Stadio-clinica, summit tra Fere e Comune: "Serve l’accordo con la Ternana Women"

Per la realizzazione del progetto stadio-clinica è fondamentale un accordo tra Ternana Calcio e Ternana Women, che fa capo al sindaco Stefano Bandecchi. E’ l’aspetto sostanziale emerso dalla riunione svolta negli uffici comunali a cui hanno preso parte per l’amministrazione il responsabile unico del procedimento Piero Giorgini, gli assessori Giovanni Maggi, Marco Schenardi e Marco Iapadre, per la Ternana Calcio il direttore generale-finanziario Giuseppe D’Anielloe e il direttore operativo Giuseppe Mangiarano (alla prima uscita ufficiale). Il summit si tenuto al fine di "riprendere l’iter per la realizzazione del nuovo Stadio Libero Liberati – si legge nella nota del Comune – interrotto a seguito del recente cambio societario della Ternana" e "ha fatto emergere la volontà della Ternana di andare avanti sull’operazione, ad oggi non realizzabile senza un accordo con la Ternana Women (di cui è patron Stefano Bandecchi ndr) proprietaria del terreno ove deve essere realizzata la clinica". "L’incontro è quindi è da ritenersi proficuo - aggiunge il Comune – per le parti ma non definitivo, con aggiornamento entro la fine dell’anno". La squadra rossoverde intanto prosegue a porte chiuse la preparazione in vista della gara con il Milan Futuro (domani ore 15 al "Liberati"). L’assenza di Corradini (oggi a Villa Stuart si sottoporrà a intervento di osteosintesi alla mano sinistra) riduce le possibilità di scelta per il centrocampo, soprattutto per i cambi in corsa. La coppia Aloi-De Boer è ovviamente la più accreditata per l’undici iniziale. E’ comunque da vedere se Ignazio Abate opterà per due punte e una mediana a tre, opzione adottata a Carpi, o se tornerà al 4-2-3-1. Oggi il tecnico sarà in conferenza alle ore 13.15, dopo la rifinitura.

LA PROTESTA I gruppi della Curva Nord annunciano che domani entreranno allo stadio al 15° minuto della partita per esprimere dissenso contro le squadre B "posizionate in Serie C – si legge nel post – senza alcun merito sportivo, togliendo il posto a piazze blasonate e storiche relegate nelle divisioni minori"

SOLIDARIETA’ Anche quest’anno Ternana Calcio e Bnl collaborano per sostenere Telethon nella raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare. Domani, in occasione della partita con il Milan Futuro, la squadra rossoverde indosserà due mute speciali (circa 50 maglie). Le medesime saranno poi donate a Bnl che dal 16 dicembre le metterà in vendita nella propria filiale in Piazza Tacito per sostenere il progetto di Telethon. L’offerta minima per ogni maglia sarà 140 euro. La possibilità di scelta e di acquisto sarà determinata dal criterio di precedenza nell’arrivo in filiale.

Augusto Austeri