Stadio-clinica, il progetto va avanti. Comune e Ternana a braccetto

"Mercoledì negli uffici comunali si è tenuto un proficuo incontroi tra una qualificata delegazione della Ternana calcio con a capo il presidente Guida ed il dirigente comunnale Giorgini con i propri tecnici, alla presenza dell’assessore Giovanni Maggi". E’ quanto annuncia quest’ultimo, sulla questione stadio-clinica, in un post rilanciato dalla pagina Facebook di Alternativa popolare. Dopo le dichiarazioni del consigliere regionale Fabio Paparelli (Pd) secondo cui il progetto era morto e sepolto e la replica dell’assessore Enrico Melasecche, per il quale il progetto invece resta assolutamente fattibile, Comune e Ternana pianificano il dà farsi.

"Nell’incontro è stata ribadita la disponibiltà della Ternana al proseguimento dell’iter tecnico amministrativo del progetto stadio clinica – continua Maggi – creando i presupposti per la predisposizione da parte dell’amministrazione comunale della documentazione e degli atti necessari ed è emersa la possibilità di procedere celermente alla stipula della convenzione per poter iniziare subito dopo la parte operativa del progetto. Come era facilmente prevedibile, in concomitanza è stato intrapreso l’ennesimo attacco della sinistra in generale e del Pd in particolare al progetto, con un’interrogazione del consigliere Paparelli che auspica il finanziamento dello stadio mediante il contributo annuo regionale relativo ai canoni idrici. Risulta incomprensibile tanta avversione verso la clinica ternana quando per decenni, con la sinistra al potere in Regione, è stata condivisa e incentivata la presenza di cliniche private convenzionate nel perugino (ben quattro)". "L’abbandono del progetto – prosegue l’asesssore comunale – potrebbe inoltre dare spazio a imprenditori privati che lucrerebbero sugli utili della clinica per benefici personali anziché destinarli al finanziamento di un’opera pubblica foindamentale per la nostra città. La realizzazione del progetto stadio-clinica non graverebbe sul bilancio comunale, mentre destinare a tale scopo gli importi dei canoni idrici azzererebbe per almeno vent’anni le risorse annue (attualmente 1.335.000 euro) destinate a manutenzione e miglioramento di tutti gli impianti sportivi". Insomma sul progetto stadio-clinica Comune di Terni e Ternana calcio vanno avanti, insieme.