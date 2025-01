"Stadio-clinica, bene lo stop al progetto"

Alleanza Verdi Sinistra e Sinistra Italiana di Terni "accolgono con grande favore gli impegni espressi dalla presidente della Regione, Stefania Proietti, sui nodi cruciali della sanità ternana: sì ad un nuovo ospedale con fondi pubblici e stop alle velleità del progetto stadio-clinica".

"Le idee distorte diffuse per indurre molti cittadini a credere che fosse possibile risolvere i problemi della sanità affidando soldi pubblici ad improvvisati ed interessati imprenditori privati sono ormai archiviate – affermano Avs e Si – . Sono stati usati tutti i mezzi per formare queste opinioni: dalla strumentalizzazione del tifo sportivo, alla commistione tra interessi privati e cariche pubbliche, con ingenti investimenti economici. E’ vero invece il contrario. Fondi delle tasse dei cittadini vanno concentrati per risanare il sistema sanitario nazionale. Sono inutili le ulteriori giravolte del sindaco Stefano Bandecchi che dichiara di rompere le alleanze con il centrodestra, dopo aver scoperto di aver sbagliato cavallo. Non troverà ascolto e appoggio dentro la coalizione che ha vinto le elezioni regionali".